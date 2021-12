Amici 21, la rabbia per la mancata dedica a Michele Merlo: i fan insorgono – FOTO (Di lunedì 13 dicembre 2021) I fan di Amici 21 non hanno gradito la mancata dedica a Michele Merlo da parte di una delle persone che più gli era vicino: il web insorge Ieri negli studi di Mediaset è tornato Riki per presentare il suo nuovo brano, Scusa. Riccardo Marcuzzo ha partecipato nel 2017 ad Amici, da cui ne uscì L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) I fan di21 non hanno gradito lada parte di una delle persone che più gli era vicino: il web insorge Ieri negli studi di Mediaset è tornato Riki per presentare il suo nuovo brano, Scusa. Riccardo Marcuzzo ha partecipato nel 2017 ad, da cui ne uscì L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Corriere : Trento, 39enne non vaccinato muore di Covid. La rabbia degli amici: «Il virus non esist... - HuffPostItalia : 39enne No Vax muore di Covid a Trento. Gli amici: 'Il virus non esiste vero?' - Martina59680344 : RT @EugenioCardi: Trento, 39enne non vaccinato muore di Covid. La rabbia degli amici: «Il Covid non esiste vero?» - Informazioneli5 : RT @HuffPostItalia: 39enne No Vax muore di Covid a Trento. Gli amici: 'Il virus non esiste vero?' - mattia_bonassi : RT @Corriere: Trento, 39enne non vaccinato muore di Covid. La rabbia degli amici: «Il virus non esist... -