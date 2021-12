Amici 21 e Verissimo si riprendono la domenica: ascolti vincenti per Canale 5 (Di lunedì 13 dicembre 2021) E’ davvero molto interessante in questa stagione la sfida che vede protagoniste Rai 1 e Canale 5. Due reti che tornano a darsi battaglia alla domenica pomeriggio. Il predominio è tutto a favore di Mediaset che ha fatto la scelta vincente spostando il talent di Maria de Filippi alla domenica, con un doppio appuntamento con Verissimo. Ma c’è da dire che anche ai 1 si difende bene con domenica In, che nelle ultime settimane si è avvicinato ad Amici, riuscendo anche in una occasione a fare meglio. Certo, in una stagione è un po’ poco. La sfida va avanti ormai da oltre tre mesi e per Mara Venier non è facile tenere testa al cavallo di razza guidato da Maria de Filippi ma ci prova. E i numeri per il pomeriggio di Rai 1 restano comunque ottimi e neppure troppo lontani da quelli dello scorso ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 13 dicembre 2021) E’ davvero molto interessante in questa stagione la sfida che vede protagoniste Rai 1 e5. Due reti che tornano a darsi battaglia allapomeriggio. Il predominio è tutto a favore di Mediaset che ha fatto la scelta vincente spostando il talent di Maria de Filippi alla, con un doppio appuntamento con. Ma c’è da dire che anche ai 1 si difende bene conIn, che nelle ultime settimane si è avvicinato ad, riuscendo anche in una occasione a fare meglio. Certo, in una stagione è un po’ poco. La sfida va avanti ormai da oltre tre mesi e per Mara Venier non è facile tenere testa al cavallo di razza guidato da Maria de Filippi ma ci prova. E i numeri per il pomeriggio di Rai 1 restano comunque ottimi e neppure troppo lontani da quelli dello scorso ...

