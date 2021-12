Amici 21 | anticipazioni puntata del 19 Dicembre

(Di lunedì 13 dicembre 2021)21: l’ultimadel pomeridiano prima della pausa natalizia, andrà in onda domenica 19, alle 14 su Raiuno E’ stata registrata ieri pomeriggio l’ultimadel pomeridiano di21 prima della pausa natalizia, che andrà in onda Domenica 19alle 14.00 su Canale 5. Numerosi gli ospiti che sono giunti in studio per augurare al pubblico Mediaset, insieme alla conduttrice Maria De Filippi, buone feste: Deddy, Pio e Amedeo, Briga, Alessandra Amoroso e Fedez. Quest’ultimo ha eseguito il singolo Sapore, tratto dal suo ultimo album “Disumano”, accompagnato da una coreografia di Carola, Dario e Cristiano. Poi ha stilato una graduatoria tra i cantanti: il migliore è risultato Alex, Rea invece è stata relegata al fondo della classifica ed è probabile ...

di Maria De Filippi non è plagio/ Cassazione l'assolve dopo 16 anni di processo Stando alle ultime, nella puntata del programma in onda questo lunedì 13 dicembre dovrebbe essere ...... Nuovi guai per Marcos e sua figlia Ledi Una Vita relative alla puntata di oggi ci ... Leggi anche: lo riconosci? Adesso è super famoso in televisione Aurelio, subito metterà in ...Su GingerGeneration.it trovate audio e testo di Controsenso, il nuovo inedito che Rea ha presentato ad Amici 21.Sui social impazzano le anticipazioni che vedranno Fedez protagonista della prossima puntata della domenica di Amici.