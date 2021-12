America’s Cup, Tronchetti Provera convinto: “La prossima edizione ad Auckland” (Di lunedì 13 dicembre 2021) La location dell’edizione 2024 sarà ufficialmente presentata entro il 31 marzo prossimo, ma tra quelle ventilate finora per ospitare la prossima America’s Cup, Marco Tronchetti Provera crede che la più probabile sia di nuovo Auckland. Il vicepresidente e amministratore delegato della Pirelli, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento, commentando il riconoscimento Collare d’Oro, che riceverà lunedì prossimo a Roma. America’s Cup, Tronchetti Provera punta su Auckland “Auckland è l’opzione più possibile per la prossima Coppa America, la Nuova Zelanda farà di tutto per tenerla lì” dice ai microfoni di “La politica nel pallone” Marco Tronchetti ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 13 dicembre 2021) La location dell’2024 sarà ufficialmente presentata entro il 31 marzo prossimo, ma tra quelle ventilate finora per ospitare laCup, Marcocrede che la più probabile sia di nuovo. Il vicepresidente e amministratore delegato della Pirelli, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento, commentando il riconoscimento Collare d’Oro, che riceverà lunedì prossimo a Roma.Cup,punta suè l’opzione più possibile per laCoppa America, la Nuova Zelanda farà di tutto per tenerla lì” dice ai microfoni di “La politica nel pallone” Marco...

