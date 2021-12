Ambra morta nello schianto | la notizia che ha scosso l’Italia intera | c’è un indagato per omicidio stradale

Leggi su howtodofor

(Di martedì 14 dicembre 2021) Terribile scontro frontale sulla Provinciale 98 costala vita ad Alessio Massessi, 38 anni, di Villapuzu, eUtzeri, 32, di Villasimius: il pubblico ministero della procura di Cagliari Maria Virginia Boi ha aperto un procedimento penale con l’ipotesi di reato dia carico della conducente, una quarantanovenne di Castiadas, della terza auto coinvolta nel sinistro, una Peugeot 206, il cui ruolo potrebbe essere stato dunque ben più rilevante di una semplice uscita di strada per evitare gli altri due veicoli, come si era ipotizzato inizialmente. Ed è proprio per chiarire con precisione la dinamica, le cause e tutte le responsabilità dell’incidente che il sostituto procuratore ha anche ritenuto di disporre una consulenza tecnica cinematica che sarà affidata all’ing. Francesco Marongiu: l’incarico verrà conferito ...