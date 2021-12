Amadeus nei guai, disastro irreparabile pre Sanremo 2022: “Danno da 8,5 milioni di euro” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Danno irrecuperabile per Amadeus a Sanremo 2022: una nota compagnia non sponsorizzerà più il Festival, ecco cos’è successo. Amadeus alla conferenza stampa di “Sanremo” (screenshot YouTube)Nelle ultime ore è arrivata una notizia che potrebbe cambiare le sorti di Sanremo 2022. Sembrerebbe infatti che una nota compagnia di telecomunicazioni non sarebbe più disposta a sponsorizzare il Festival a febbraio. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ”Volevano comprarlo per 15 mila euro”: scandalo Sanremo 2022, Amadeus costretto al gesto estremo Si tratta della “Tim”, compagnia telefonica che dal 2016 è l’unica sponsorship ufficiale di Sanremo. Niente più spot con la voce di ... Leggi su specialmag (Di lunedì 13 dicembre 2021)irrecuperabile per: una nota compagnia non sponsorizzerà più il Festival, ecco cos’è successo.alla conferenza stampa di “” (screenshot YouTube)Nelle ultime ore è arrivata una notizia che potrebbe cambiare le sorti di. Sembrerebbe infatti che una nota compagnia di telecomunicazioni non sarebbe più disposta a sponsorizzare il Festival a febbraio. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ”Volevano comprarlo per 15 mila”: scandalocostretto al gesto estremo Si tratta della “Tim”, compagnia telefonica che dal 2016 è l’unica sponsorship ufficiale di. Niente più spot con la voce di ...

