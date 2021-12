Alvaro Morte de La casa di carta: “Come resisto al cancro” (Di martedì 14 dicembre 2021) Alvaro Morte, l’attore quarantaseienne spagnolo famoso per il suo ruolo de Il professore ne La casa di carta, ha scoperto da tempo di avere il cancro. Sono più di sedici anni che lotta contro un tumore… L’anno scorso Alvaro Morte, celebre in tutto il mondo per aver interpretato Sergio Marquina (Il professore) nella serie Netflix, si era congedato dal personaggio de La casa di carta. E ora ha parlato pubblicamente della sua malattia. Alvaro Morte e la lotta contro il cancro Alvaro Morte (captured)Da sedici anni Morte combatte una battaglia contro un tumore. Da quando gli è stato diagnosticato un cancro ... Leggi su ck12 (Di martedì 14 dicembre 2021), l’attore quarantaseienne spagnolo famoso per il suo ruolo de Il professore ne Ladi, ha scoperto da tempo di avere il. Sono più di sedici anni che lotta contro un tumore… L’anno scorso, celebre in tutto il mondo per aver interpretato Sergio Marquina (Il professore) nella serie Netflix, si era congedato dal personaggio de Ladi. E ora ha parlato pubblicamente della sua malattia.e la lotta contro il(captured)Da sedici annicombatte una battaglia contro un tumore. Da quando gli è stato diagnosticato un...

