Altri guai per Beppe Grillo, il Gip ordina l'imputazione per l'aggressione al giornalista di Rete4 – Il video (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ancora beghe per Beppe Grillo. Resta in piedi l'accusa di violenza privata a suo carico. Il cofondatore del M5s aggredì il giornalista televisivo Francesco Selvi e oggi, nonostante il pubblico ministero avesse chiesto l'archiviazione delle accuse, il giudice per le indagini preliminari di Livorno ha respinto la richiesta e ha disposto che venga formulata l'imputazione nei suoi confronti entro e non oltre dieci giorni. Tutto è cominciato quando, il 7 settembre dell'anno scorso, il giornalista Selvi di Diritto e rovescio – il programma di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio – tentò di intervistare Grillo mentre si trovava seduto al tavolo di un chiosco sulla spiaggia di Marina di Bibbona. Nel giro di pochi istanti, l'ex comico coprì con la mano lo smartphone del

