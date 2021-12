Altra panchina a rischio in Serie A: i dettagli (Di lunedì 13 dicembre 2021) A Cagliari non arrivano i risultati, fiducia a Mazzarri ma ancora per poco, servono punti ai sardi. Altro KO per la squadra di Walter Mazzarri che ora rischia. Con quella di ieri sera le sconfitte del Cagliari nell’era Mazzarri sale a quota 7, 6 i pareggi e solamente 1 vittoria. Sono 9 i punti raccolti da Mazzarri in 14 partite, troppo pochi per meritarsi la fiducia della società e troppo pochi per portare il Cagliari alla salvezza. Contro l’Inter prestazione rossoblu resa meno amara solo da Cragno, e nonostante la fiducia recentemente ribaditagli dal presidente Giulini, appare tutt’altro che salda la panchina dell’allenatore toscano, soprattutto dopo la sfuriata di ieri sera a Milano.(https://www.rompipallone.it/2021/12/12/mazzarri-furioso-al-termine-della-partita-sono-incavolato-nero/) A preoccupare oltre la questione punti, è la prestazione dei ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 dicembre 2021) A Cagliari non arrivano i risultati, fiducia a Mazzarri ma ancora per poco, servono punti ai sardi. Altro KO per la squadra di Walter Mazzarri che ora rischia. Con quella di ieri sera le sconfitte del Cagliari nell’era Mazzarri sale a quota 7, 6 i pareggi e solamente 1 vittoria. Sono 9 i punti raccolti da Mazzarri in 14 partite, troppo pochi per meritarsi la fiducia della società e troppo pochi per portare il Cagliari alla salvezza. Contro l’Inter prestazione rossoblu resa meno amara solo da Cragno, e nonostante la fiducia recentemente ribaditagli dal presidente Giulini, appare tutt’altro che salda ladell’allenatore toscano, soprattutto dopo la sfuriata di ieri sera a Milano.(https://www.rompipallone.it/2021/12/12/mazzarri-furioso-al-termine-della-partita-sono-incavolato-nero/) A preoccupare oltre la questione punti, è la prestazione dei ...

