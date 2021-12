Alto Adige, la Regione sana il conflitto d’interessi del sindaco-ingegnere di Brunico. M5s: ‘Legge ad personam, governo la impugni’ (Di lunedì 13 dicembre 2021) È stata ribattezzata la norma salva-Griessmair e tutte le opposizioni compatte l’hanno definita una legge “ad personam“. Roland Griessmair è il sindaco di Brunico, città dell’Alto Adige, ormai dal lontano 2014. Ma è anche un ingegnere e legale rappresentante della Griplan Gmbh, società che si occupa di progettazione ed urbanistica. Primo cittadino e ingegnere sullo stesso territorio: la legge lo vieta, in particolare il Testo unico degli enti locali, per evitare un conflitto d’interessi. Infatti, il prossimo 26 gennaio al Tar di Bolzano sarà discusso un ricorso presentato contro Griessmair proprio in merito a una concessione edilizia. Ma la Südtiroler Volkspartei, il partito che governa in Provincia di Bolzano, ha pensato bene di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) È stata ribattezzata la norma salva-Griessmair e tutte le opposizioni compatte l’hanno definita una legge “ad“. Roland Griessmair è ildi, città dell’, ormai dal lontano 2014. Ma è anche une legale rappresentante della Griplan Gmbh, società che si occupa di progettazione ed urbanistica. Primo cittadino esullo stesso territorio: la legge lo vieta, in particolare il Testo unico degli enti locali, per evitare un. Infatti, il prossimo 26 gennaio al Tar di Bolzano sarà discusso un ricorso presentato contro Griessmair proprio in merito a una concessione edilizia. Ma la Südtiroler Volkspartei, il partito che governa in Provincia di Bolzano, ha pensato bene di ...

