Allarme dell'automotive "Svolta verde insostenibile" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lo stop per i motori a combustione in Italia dal 2035 , che si allinea all'identica decisione della Ue, a gita i sonni della filiera dell'automotive . A protestare per prima è l'Anfia (Associazione ... Leggi su motori.quotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lo stop per i motori a combustione in Italia dal 2035 , che si allinea all'identica decisionea Ue, a gita i sonnia filiera. A protestare per prima è l'Anfia (Associazione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un anziano ucciso in casa a Milano, usata anche una motosega. A dare l'allarme i vicini, si cerca il killer dell'82… - anna30048679 : RT @cescodj1: Prima era un semplice raffreddore ora una bomba atomica svegliaaaa qui ci stanno prendendo per il culo - cescodj1 : Prima era un semplice raffreddore ora una bomba atomica svegliaaaa qui ci stanno prendendo per il culo - GMendix : RT @formichenews: Log4Shell, allarme rosso dell’Agenzia cyber. Tutti i dettagli Una vulnerabilità zero-day da giorni mette in allerta big… - LuciaTassan : RT @Apndp: #Vespa-chiuso in ascensore in hotel di #Milano-suona l'allarme per 40 min,ma niente Per fortuna il cellulare prende,chiama il dg… -