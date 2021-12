Alla Reggia di Caserta il centenario della Bcc Terra di Lavoro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Esattamente un secolo fa, il 14 dicembre 1921 a Casagiove, su iniziativa di Don Lorenzo Centore, nasceva una Cassa Rurale costituita da contadini e artigiani per promuovere il benessere non solo economico, ma anche sociale e culturale del territorio. In cento anni ha sostenuto la nascita di numerose iniziative economiche e imprenditoriali anche da parte di coloro che non appartenevano a famiglie agiate o di lunga tradizione imprenditoriale. Con lo spirito mutualistico dei fondatori, la Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro – S. Vincenzo de’ Paoli festeggia domani, martedì 14 dicembre, Alla Reggia di Caserta, il centenario della fondazione, con un grande evento dal titolo “100’anni di gratitudine”. “Dopo l’enorme successo della Festa del Socio ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Esattamente un secolo fa, il 14 dicembre 1921 a Casagiove, su iniziativa di Don Lorenzo Centore, nasceva una Cassa Rurale costituita da contadini e artigiani per promuovere il benessere non solo economico, ma anche sociale e culturale del territorio. In cento anni ha sostenuto la nascita di numerose iniziative economiche e imprenditoriali anche da parte di coloro che non appartenevano a famiglie agiate o di lunga tradizione imprenditoriale. Con lo spirito mutualistico dei fondatori, la Banca di Credito Cooperativodi– S. Vincenzo de’ Paoli festeggia domani, martedì 14 dicembre,di, ilfondazione, con un grande evento dal titolo “100’anni di gratitudine”. “Dopo l’enorme successoFesta del Socio ...

Advertising

sidewayseye : RT @NapoliDaVivere: Natale alla Reggia di Carditello: voli in mongolfiera, spettacoli e visite guidate nel sito Borbonico - il_Conte78 : RT @NapoliDaVivere: Natale alla Reggia di Carditello: voli in mongolfiera, spettacoli e visite guidate nel sito Borbonico - NapoliDaVivere : Natale alla Reggia di Carditello: voli in mongolfiera, spettacoli e visite guidate nel sito Borbonico… - Nicmyworld : @llyfrausandrain Hahah io invece stavo in fissa con 'Amare chi fa male' di Matteo Paolillo, Domenico Cuomo prodotta… - casertaweb : Il Presepe di Corte della Reggia di Caserta da oggi ancora più suggestivo grazie alla narrazione multimediale -