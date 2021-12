Alla fine Alibaba ha licenziato la donna che ha denunciato un superiore per molestie sessuali (Di lunedì 13 dicembre 2021) La storia era diventata di dominio pubblico la scorsa estate, con la dipendente che ha denunciato un suo superiore e un cliente per molestie sessuali nel corso di un viaggio di lavoro. Se a fine agosto Alibaba aveva provveduto licenziando il collega della donna – della quale è noto solo il cognome, Zhou – dopo qualche mese la situazione si è ribaltata. Dopo il licenziamento dell’uomo le indagini non avevano condotto da nessuna parte e il procedimento contro di lui è stato abbandonato. Alla fine ad essere licenziata a fine novembre tramite lettera – resa pubblica solo questa domenica dall’avvocato – è stata la donna. L’accusa? Aver diffuso falsità che danneggiano l’azienda. Le indagini sul cliente, ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 13 dicembre 2021) La storia era diventata di dominio pubblico la scorsa estate, con la dipendente che haun suoe un cliente pernel corso di un viaggio di lavoro. Se aagostoaveva provveduto licenziando il collega della– della quale è noto solo il cognome, Zhou – dopo qualche mese la situazione si è ribaltata. Dopo il licenziamento dell’uomo le indagini non avevano condotto da nessuna parte e il procedimento contro di lui è stato abbandonato.ad essere licenziata anovembre tramite lettera – resa pubblica solo questa domenica dall’avvocato – è stata la. L’accusa? Aver diffuso falsità che danneggiano l’azienda. Le indagini sul cliente, ...

juventusfc : Comincia #VeneziaJuve ?? Fino alla fine. #ForzaJuve Powered by @bitgetglobal - enpaonlus : Pulcini, stop alla strage. Presentato un emendamento alla Camera per fermare l’eliminazione dei maschi nati nelle f… - bonucci_leo19 : Fino Alla Fine. Oggi ancora di più. Primo posto raggiunto. Sabato ci aspetta un’altra gara da vincere. #FinoAllaFine - atKorovaMilkBar : oggi alla ricerca e amore per la fine che manco jim morrison. - pnkmvn : io comunque alla fine ho votato sophie perché se miriana dovesse crearsi un’altra coppia mi urterebbe e non poco #gfvip -