All Together Now, tutti i finalisti che si sfideranno per la vittoria (Di lunedì 13 dicembre 2021) Anche quest’edizione di All Together Now è quasi giunta al termine. Nella serata di ieri, 12 dicembre, è andata in onda la semifinale del programma condotto da Michelle Hunziker. Anna Tatangelo, Francesco Renga, J-Ax e Rita Pavone insieme al Muro dei cento hanno scelto tra i cantanti ancora in gara i finalisti di quest’edizione. I … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 13 dicembre 2021) Anche quest’edizione di AllNow è quasi giunta al termine. Nella serata di ieri, 12 dicembre, è andata in onda la semifinale del programma condotto da Michelle Hunziker. Anna Tatangelo, Francesco Renga, J-Ax e Rita Pavone insieme al Muro dei cento hanno scelto tra i cantanti ancora in gara idi quest’edizione. I … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 va in onda la semifinale di #AllTogetherNow condotto da @m_hunziker - BitontoLiveIt : #Bitonto All Together Now, si conclude alla semifinale il sogno di Nino Schettini - BitontoLiveIt : All Together Now, si conclude alla semifinale il sogno di Nino Schettini - _Sport_Calcio_ : In prima serata su #Canale5 va in onda la semifinale di #AllTogetherNow condotto da @m_hunziker… - _Sport_Calcio_ : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 va in onda la semifinale di #AllTogetherNow condotto da @m_hunziker -