All Together Now: Michelle Hunziker e Anna Tatangelo brillano con i loro outfit (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il 12 dicembre 2021 è andata in onda la penultima puntata di All Together Now. Oltre al notevole talento degli otto concorrenti in gara e alla frizzante simpatia di tutti i membri del muro e dei giudici, a lasciare senza fiato sono stati i look di Anna Tatangelo e Michelle Hunziker, che sul palco dello show hanno letteralmente brillato. Vi raccomandiamo... All Togheter Now, Michelle Hunziker e Anna Tatangelo perfette in black and white Michelle Hunziker per questa semifinale ha sfoggiato un outfit coloratissimo. La conduttrice dello show ha indossato uno splendido abito lungo color fucsia, maniche lunghe, collo alto e ... Leggi su diredonna (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il 12 dicembre 2021 è andata in onda la penultima puntata di AllNow. Oltre al notevole talento degli otto concorrenti in gara e alla frizzante simpatia di tutti i membri del muro e dei giudici, a lasciare senza fiato sono stati i look di, che sul palco dello show hanno letteralmente brillato. Vi raccomandiamo... All Togheter Now,perfette in black and whiteper questa semifinale ha sfoggiato uncoloratissimo. La conduttrice dello show ha indossato uno splendido abito lungo color fucsia, maniche lunghe, collo alto e ...

Advertising

SabMusicIsLife : RT @liljoon__: @_hemmongolo non succede, ma se succede... sembra come una preview di qualcosa all together comunque, a distanza di poco tem… - ntesento : ma perché tutte le mie amiche non fanno più questo esame adesso e saltano l'appello we're all in this together e po… - MondoTV241 : All Together Now, parte 'Adesso Tu' la reazione di Michelle Hunziker diventa virale #michellehunziker… - Teleblogmag : Si distingue solo #CTCF con ottimi #Ascoltitv su #rai3 Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per essere sempr… - infoitcultura : Ascolti tv ieri sera, 12 dicembre: All Together Now, Una serata per Telethon -