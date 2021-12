Advertising

anteprima24 : ** #Alici di #Menaica, tutela della #Pesca artigianale richiesta al parlamento Europeo ** -

Ultime Notizie dalla rete : Alici menaica

anteprima24.it

La Campania è il territorio elettivo della pesca alledi, per lo più praticata nell'area cilentana con piccoli gozzi. Altri punti di forza sono rappresentati dagli operatori dell'...In questo quadro ambizioso, per illustrare al meglio una Terra dalle mille sfumature come il Cilento, non poteva mancare la Triglia di Licosa dell'aziendadi. Dulcis in fundo, con le ...Linea Verde, con il conduttore Beppe Convertini e Peppone Calabrese, ritorna nelle Terre del Bussento. L’arrivo delle telecamere Rai è previsto per lunedì 13 dicembre, in collaborazione con l’Assessor ...