Alex e Soleil: scatta il bacio appassionato, ma il vero colpo di scena è nelle parole di Sole (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alex e Soleil hanno ceduto alla passione e si sono baciati appassionatamente, senza indugi, davanti alle telecamere sempre vigili del Grande Fratello Vip. Tra i due la tensione era salita alle stelle durante un acceso battibecco poi, come quando torna il sereno dopo un temporale, ecco arrivare il bacio che ha lasciato tutti col fiato sospeso, fino alle ultime e fatidiche parole pronunciate da Soleil. Ovviamente i fan del programma e della non-coppia si sono subito riversati sui social per commentare l'accaduto e postare i video di quanto accaduto nella Casa. Nuova lite tra Alex Belli e Soleil Sorge Come ogni giorno dallo scorso venerdì, anche oggi Alex Belli ha espresso il desiderio di ...

IliZ80561907 : RT @catiuz92: Che colpo di teatro che ha fatto Soleil ?? Una nomination non sarebbe stata iconica come il bacio che ha dato ad Alex per smas… - OverpartyC : Alex non uscirà ed entrerà Delia in casa... Lei prenderà il posto di Soleil nella stanza circense, questo prevede i… - Matt80800 : Wendy non ha potuto dire niente a Soleil, è solo che Soleil sta vedendo sempre di più le incoerenze di Alex tra parole e fatti. #gfvip - Dreambig51234 : @manuelandre78 Ciò che soleil ha fatto definisce lei e non Alex E ha superato di gran lunga Alex Alex rimane lo schifo che lui ha fatto - InesGiochi : Alex secondo voi stasera uscirà ? Gli ho appena sentito dire che almeno Soleil avrà più cassetti ... #gfvip -