Alex e Cosmary molto vicini? Impazza il gossip nella scuola di Amici, la reazione della fidanzata del cantante (Di lunedì 13 dicembre 2021) nella scuola di Amici, spesso nascono dei nuovi amori tra gli allievi della scuola. Nelle varie edizioni molte sono state, infatti, le coppie che si sono formate nel programma. Alcune sono andate avanti anche oltre la durata del talent show. Tra le più famose quella della scorsa edizione, che lega Sangiovanni e Giulia Stabile. Quest’anno già due coppie si sono formate nel talent show. La prima tra Albe e Serena, che fanno coppia fissa quasi dall’inizio del dating show. Il secondo feeling speciale è nato tra Dario e Sissi Cesana, con relative polemiche innescate dal possibile tradimento di lei ai danni del fidanzato. Adesso, nella puntata del 12 dicembre, è stata svelata anche un’altra possibile coppia, si tratterebbe di Cosmary e ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 13 dicembre 2021)di, spesso nascono dei nuovi amori tra gli allievi. Nelle varie edizioni molte sono state, infatti, le coppie che si sono formate nel programma. Alcune sono andate avanti anche oltre la durata del talent show. Tra le più famose quellascorsa edizione, che lega Sangiovanni e Giulia Stabile. Quest’anno già due coppie si sono formate nel talent show. La prima tra Albe e Serena, che fanno coppia fissa quasi dall’inizio del dating show. Il secondo feeling speciale è nato tra Dario e Sissi Cesana, con relative polemiche innescate dal possibile tradimento di lei ai danni del fidanzato. Adesso,puntata del 12 dicembre, è stata svelata anche un’altra possibile coppia, si tratterebbe die ...

Luisa72280405 : RT @itsmellena: 'All'improvviso qualcosa cambia' Sempre Alex prima di Cosmary: #Amici21 - YouaremyS : Alex stai lontano da Cosmary, sennò ce la ritroviamo al serale solo per mandare avanti la coppietta #Amici21 - Luisa72280405 : RT @Altverego: Albe ha messo le corna alla ragazza con Serena Sissi ha lasciato il fidanzato per Dario Alex si vocifera abbia lasciato la… - Obriensgirl__ : Maria io accetto tutto, pagliacciate e il resto ma non posso accettare filmati del cazzo con Alex e Cosmary… - Marty_07Bel : RT @be_begram: Alex unfollowa l’ex e inizia a seguire Cosmary. Intanto Maria: #amici21 -