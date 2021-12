Alex Belli si ritira, Soleil: “Sei un fake, urla alla cretina di tua moglie” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alex Belli questa mattina ha confessato a Soleil Sorge che si ritirerà dal Grande Fratello Vip questa sera in puntata e lei non l’ha presa affatto bene. Nel primo pomeriggio gli ha anche dato un bacio accusandolo però di essere un falso. Soleil Sorge bacia Alex Belli, lui ci sta poi sbotta: “Sei una testa di C” #GFVip https://t.co/Nlv3p6jdRs — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 13, 2021 I due per questo motivo hanno duramente litigato. La Sorge gli ha infatti rinfacciato di non essere stato chiaro con lei in merito alla sua decisione di ritirarsi e di averglielo comunicato solo all’ultimo (ovvero stamattina) nonostante lui lo avesse comunicato agli autori sabato sera. “Cerca di comprendere le mie priorità che non sono stare qua dentro, io ce li ho i ... Leggi su biccy (Di lunedì 13 dicembre 2021)questa mattina ha confessato aSorge che si ritirerà dal Grande Fratello Vip questa sera in puntata e lei non l’ha presa affatto bene. Nel primo pomeriggio gli ha anche dato un bacio accusandolo però di essere un falso.Sorge bacia, lui ci sta poi sbotta: “Sei una testa di C” #GFVip https://t.co/Nlv3p6jdRs — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 13, 2021 I due per questo motivo hanno duramente litigato. La Sorge gli ha infatti rinfacciato di non essere stato chiaro con lei in meritosua decisione dirsi e di averglielo comunicato solo all’ultimo (ovvero stamattina) nonostante lui lo avesse comunicato agli autori sabato sera. “Cerca di comprendere le mie priorità che non sono stare qua dentro, io ce li ho i ...

Advertising

teartaesl1 : Togliete quel pianoforte ad Alex Belli altrimenti dobbiamo subirci con le mie mani tra i capelli di Esmeralda finch… - cmqgloria : più guardo questa esibizione di alex belli più penso che esmeralda sarebbe il nome perfetto per un lassativo - SaniaMassacre : RT @BITCHYFit: Plot Twist fantastico: stasera si ritira Alex Belli per andare a parlare con Delia Duran, ma lei si trova in quarantena perc… - letsforgethim : RT @Viperissima_: Alex Belli è in crisi (vera o fake) e da fuori gridano 'Aldo sei il nostro vincitore'. Giornata decisamente no per il su… - XSaffica : Quanto sono belli Alex e Jessica????????????? #jessex #gfvip -