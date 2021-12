Alex Belli ha recitato con Brooke di Beautiful: il video (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lo sapevate che Alex Belli nel 2019 ha girato un film con Katherine Kelly Lang, nota per molti per aver interpretato Brooke nella soap opera Beautiful? Il video è tornato virale proprio in questi giorni grazie alla partecipazione dell’attore al Grande Fratello Vip. Nonostante alcune puntate di Beautiful siano state girate in Italia ed hanno coinvolto anche attori nostrani (da Lorenzo Ciompi a Massimo Lopez), Alex Belli con Katherine Kelly Lang non ci ha recitato mentre lei vestiva i panni di Brooke, ma per il film Dagli occhi dell’amore di Adelmo Togliani, uscito in nel nostro paese nell’aprile del 2019. In quell’occasione lui era Daniel, mentre lei Sally. Brooke di Beautiful sul set ... Leggi su biccy (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lo sapevate chenel 2019 ha girato un film con Katherine Kelly Lang, nota per molti per aver interpretatonella soap opera? Ilè tornato virale proprio in questi giorni grazie alla partecipazione dell’attore al Grande Fratello Vip. Nonostante alcune puntate disiano state girate in Italia ed hanno coinvolto anche attori nostrani (da Lorenzo Ciompi a Massimo Lopez),con Katherine Kelly Lang non ci hamentre lei vestiva i panni di, ma per il film Dagli occhi dell’amore di Adelmo Togliani, uscito in nel nostro paese nell’aprile del 2019. In quell’occasione lui era Daniel, mentre lei Sally.disul set ...

