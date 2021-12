Alex Belli crolla dopo il finto bacio di Soleil. Piange e vuole lasciare il Grande Fratello Vip. Il video (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alex Belli ha avuto un crollo dopo il finto bacio di Soleil Sorge e ha espresso ancora una volta il desiderio di lasciare il Grande Fratello Vip. L’ex attore di Centovetrine si è detto esasperato e di non poterne più; una crisi che arriva a poche ore dalla diretta, in una giornata per lui burrascosa dal punto di vista emotivo. Solo poche ore prima infatti, Alex Belli e Soleil Sorge entravano nell’ennesima lite che si è conclusa con un bacio appassionato iniziato dall’ex corteggiatrice. Alla fine però, il colpo di scena, con Soleil che ha detto a Belli: “Lo senti questo? È finto come tutto quello che sei stato fino ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 13 dicembre 2021)ha avuto un crolloildiSorge e ha espresso ancora una volta il desiderio diilVip. L’ex attore di Centovetrine si è detto esasperato e di non poterne più; una crisi che arriva a poche ore dalla diretta, in una giornata per lui burrascosa dal punto di vista emotivo. Solo poche ore prima infatti,Sorge entravano nell’ennesima lite che si è conclusa con unappassionato iniziato dall’ex corteggiatrice. Alla fine però, il colpo di scena, conche ha detto a: “Lo senti questo? Ècome tutto quello che sei stato fino ...

