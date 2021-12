Al via Sartù, la sitcom tv di Max Adv Production che coniuga comicità e cucina (Di lunedì 13 dicembre 2021) A partire da lunedì 13 dicembre, “Sartù”, la sitcom prodotta da Max Adv Production di Massimiliano Triassi, andrà in onda per sedici settimane sulle principali emittenti televisive delle regioni Campania, Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia. Il format che coniuga brillantemente comicità e cucina, vanta nel cast due protagonisti dell’”Italian Comedy” quali Maurizio Mattioli ed Enzo Salvi accanto a Rosalia Porcaro, Salvatore Misticone, Fabrizio Gaetani, Alessandro Serra, Rosario Toscano, Stefano Sarcinelli, Marco Lanzuise, Salvatore Turco, Rosario Verde, Peppe Laurato, Enzo Fischetti, Gino Cogliandro, Lisa Fusco, Ester Gatta, Vincenzo Merolla e con le esilaranti “ospitate” di Valentina Stella, Mercedesz Henger, il senatore Antonio Razzi, Hugo Maradona, Max Cavallari de “I Fichi d’India”, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 dicembre 2021) A partire da lunedì 13 dicembre, “”, laprodotta da Max Advdi Massimiliano Triassi, andrà in onda per sedici settimane sulle principali emittenti televisive delle regioni Campania, Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia. Il format chebrillantemente, vanta nel cast due protagonisti dell’”Italian Comedy” quali Maurizio Mattioli ed Enzo Salvi accanto a Rosalia Porcaro, Salvatore Misticone, Fabrizio Gaetani, Alessandro Serra, Rosario Toscano, Stefano Sarcinelli, Marco Lanzuise, Salvatore Turco, Rosario Verde, Peppe Laurato, Enzo Fischetti, Gino Cogliandro, Lisa Fusco, Ester Gatta, Vincenzo Merolla e con le esilaranti “ospitate” di Valentina Stella, Mercedesz Henger, il senatore Antonio Razzi, Hugo Maradona, Max Cavallari de “I Fichi d’India”, ...

