Al Teatro Augusteo Carlo Buccirosso e Biagio Izzo in “Due vedovi allegri” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Carlo Buccirosso e Biagio Izzo per la prima volta insieme a Teatro, protagonisti dello spettacolo “Due vedovi allegri” al Teatro Augusteo di Napoli, da giovedì 23 dicembre 2021 a domenica 16 gennaio 2022. Lo spettacolo, che vivrà la sua prima nazionale nella grande sala di Piazzetta Duca D’Aosta 263, sarà in scena per tutto il periodo delle Feste. Prodotto da A.G. Spettacoli ed Ente Teatro Cronaca VesuvioTeatro, è scritto e diretto da Carlo Buccirosso; interpretato da Carlo Buccirosso e Biagio Izzo, con Gino Monteleone, Elvira Zingone, Donatella De Felice, Floriana ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli –per la prima volta insieme a, protagonisti dello spettacolo “Due” aldi Napoli, da giovedì 23 dicembre 2021 a domenica 16 gennaio 2022. Lo spettacolo, che vivrà la sua prima nazionale nella grande sala di Piazzetta Duca D’Aosta 263, sarà in scena per tutto il periodo delle Feste. Prodotto da A.G. Spettacoli ed EnteCronaca Vesuvio, è scritto e diretto da; interpretato da, con Gino Monteleone, Elvira Zingone, Donatella De Felice, Floriana ...

