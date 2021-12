Al Mulino Pacifico | terzo appuntamento con l’anteprima della stagione teatrale promossa dalla Solot

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Giovedì 16 dicembre, alle ore 21.00, presso ilcondi “Obiettivo T”, storicaCompagnia Stabile di Benevento, con il coordinamento artistico di Michelangelo Fetto e Antonio Intorcia. “Studio per un’Iliade”, questo il titolo dello spettacolo in programma, prodotto da I duecittà del sole e, che vede in scena gli allievi over 26 di TeatroStudio – scuola di recitazionecittà di Benevento, diretti da Antonio Intorcia. Così le note di regia: “Il covid… sempre il covid, perennemente il covid, mi ha costretto a leggere… poco, molto ...