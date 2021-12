Agrigento, si scava ancora per cercare i due dispersi: le immagini dei Vigili del fuoco al lavoro – Video (Di lunedì 13 dicembre 2021) Continuano le ricerche dei due dispersi tra le macerie dopo l’esplosione avvenuta a Ravanusa, in provincia di Agrigento, sabato notte. Al lavoro ancora 142 Vigili del fuoco, con 40 unità Usar e 9 cinofili. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Continuano le ricerche dei duetra le macerie dopo l’esplosione avvenuta a Ravanusa, in provincia di, sabato notte. Al142del, con 40 unità Usar e 9 cinofili. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Agrigento, si scava ancora per cercare i due dispersi: le immagini dei Vigili del fuoco al lavoro – Video - blogsicilia : #notizie #sicilia Tragedia di Ravanusa, Selene ritrovata sul divano, si scava per cercare padre e figlio -… - GHERARDIMAURO1 : Esplosione a Ravanusa (Agrigento), si scava ancora. La diretta , più dettagli : - NuovoSud : L'esplosione a Ravanusa, salgono a 6 i morti: si scava ancora tra le macerie - Salvato54534594 : RT @Radio1Rai: Il crollo delle palazzine in provincia di Agrigento. Si scava tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Il capo della Protez… -