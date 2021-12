Aggredì giornalista e fece cadere scooterista durante manifestazione no vax | obbligo di dimora per 62enne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Violenza privata continuata pluriaggravata, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità, interruzione di pubblico servizio, istigazione a delinquere enon autorizzata nell’ambito delle recenti manifestazioni no green pass e/o no vax del 13, 20 e 27 novembre 2021. Sono i reati contestati a Mauro Spiniella, 62 anni, per cui il giudice per le indagini preliminari di Milano ha disposto una misura dell’di. L’uomo era già noto per aver aggredito una troupe di La7una, il 20 novembre scorso, strappando la telecamera a un operatore. L’uomo non potrà allontanarsi dal comune di residenza, Sesto San Giovanni (Milano), e dovrà restare la propria abitazione dalle ore 14 alle 23 nella giornata del sabato. I carabinieri hanno anche ...