Agente travolto e ucciso in autostrada | l' appello della Questura per ritrovare la donna che lo ha soccorso

La polizia ha lanciato un appello per trovare la donna che sabato mattina ha presto i primi soccorsi all'Agente Maurizio Tuscano, investito e ucciso lungo la A23. L'assistente capo coordinatore della polizia Tuscano, 58 anni, stava...

