Agente travolto e ucciso in autostrada: la polizia ora cerca la donna che ha tentato di salvare Maurizio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nelle prime ore di sabato scorso, a causa di un grave incidente stradale verificatosi lungo l'autostrada A/23 vicino a Udine , ha perso la vita l'Assistente Capo Coordinatore della polizia di Stato ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nelle prime ore di sabato scorso, a causa di un grave incidente stradale verificatosi lungo l'A/23 vicino a Udine , ha perso la vita l'Assistente Capo Coordinatore delladi Stato ...

Advertising

msn_italia : Agente travolto e ucciso in autostrada: la polizia ora cerca la donna che ha tentato di salvare Maurizio - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Udine Agente travolto e ucciso in autostrada: la polizia ora cerca la donna che ha tentato di salvare Maurizio - leggoit : #Udine Agente travolto e ucciso in autostrada: la polizia ora cerca la donna che ha tentato di salvare Maurizio - infoitinterno : Agente travolto e ucciso, il cordoglio di Mattarella e del ministro Lamorgese: «Vicinanza alla famiglia e alla poli… - messveneto : Agente travolto e ucciso, il cordoglio di Mattarella e del ministro Lamorgese: «Vicinanza alla famiglia e alla poli… -