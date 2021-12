Afghanistan, nessun soldato americano sarà punito per il raid all'aeroporto di Kabul (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nell'attacco di agosto morirono 10 civili, tra cui sette bambini. A settembre il Pentagono aveva riconosciuto il "tragico errore" Leggi su rainews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nell'attacco di agosto morirono 10 civili, tra cui sette bambini. A settembre il Pentagono aveva riconosciuto il "tragico errore"

