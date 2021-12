Addio Juventus | Sarri lo mette nel mirino | i bianconeri tentano lo scambio

Advertising

gilnar76 : Vlahovic Juve, addio rimandato: il serbo ha deciso il suo futuro #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - Rob_Sedinho : RT @serieAnews_com: ?? Addio Manchester City, il Villarreal pesca la Juve e gli spagnoli pubblicano questo video sui social... #juve #juven… - serieAnews_com : ?? Addio Manchester City, il Villarreal pesca la Juve e gli spagnoli pubblicano questo video sui social... #juve… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Juventus, rivoluzione a centrocampo: non solo Kulusevski al p… - JuventusUn : #Juventus, non solo #Ramsey: altro addio immediato | Lo ha già detto al tecnico: va alla #Lazio! LA CESSIONE?… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Juventus

...in cui si assiste ad un vero e proprio confronto generazionale tra il giovane Federico Chiesa e lo sportivamente anziano Gianluigi Buffon e si affronta il momento del definitivoalla...... Benfica - Ajax; Chelsea - Lille; Atletico Madrid - Manchester Utd; Villarreal -; Inter - ... figlia del 'Diez', ha avuto un figlio, Benjamin, e che mercoledì dovrebbe annunciare l'al ...Un vero e proprio flop per la Juventus, che decide di scaricarlo. Sulle sue tracce spunta la Lazio e i bianconeri pensano allo scambio Ancora un passo falso sia per la Juventus che per la Lazio. I ...Vlahovic avrebbe preso la sua decisione per il futuro con la Fiorentina. La novità in ottica mercato per la Juve Vlahovic resterà alla Fiorentina fino al termine della stagione. Sarebbe questa la deci ...