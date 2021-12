Addio ad Anne Rice | l’autrice del bestseller Intervista col vampiro

(Di lunedì 13 dicembre 2021), l’autdelinternazionalecolè morta all’età di ottant’anni. A comunicare la triste notizia è stato Christopher, il figlio della scritthorror. Christopherha dichiarato sui social che la madre Annaè defunta in seguito a complicazioni mediche collegate a un infarto subito nei giorni scorsi. Laha scritto nella sua carriera più di trenta libri ma la sua fama è stata sempre legata alla sua opera prima:col. Scompare, l’autdi storie di vampiri Anna(Getty)Il romanzocol ...

Attiva anche sotto gli pseudonimi diRampling e A. N. Roquelaure, è nota come autrice di romanzi gotici, horror e fantasy , i cui protagonisti sono prevalentemente vampiri e streghe . ...OraRice lo ha raggiunto: l'autrice di oltre trenta romanzi gotici tra cui Intervista col Vampiro e le Streghe di Mayfair morta per complicazioni di un ictus, ha annunciato il figlio Christopher ...È morta Anne Rice. La scrittrice statunitense nota soprattutto per il romanzo “Intervista col vampiro ” si è spenta a 80 anni a causa di complicazioni dovute a un ictus. A dare l’annuncio della sua sc ...Scompare a ottant'anni la scrittrice americana Anne Rice. Firmò il bestseller Intervista col vampiro e altri romanzi horror.