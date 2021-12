Abbiamo incontrato Valerio Corzani | fotografo e musicista | e discusso di ‘Geometria dell’incanto’

(Di lunedì 13 dicembre 2021) “Ci sono giornate in cui si vorrebbe vivere dentro una fotografia”, scrive ilMassimo Zamboni nel saggio che apre il libro fotografico, Geometria dell’incanto (Treccani, 2020) del, giornalista e. E, in effetti, guardando questi scatti viene voglia di entrarci dentro, di vivere il momento che ha vissuto ilin quell’istante. Il libro è il racconto fotografico di tanti viaggi nella bellezza d’Italia, la raccolta comprende cinquanta foto, accompagnate da una canzone e da una breve didascalia dell’autore. Un viaggio nella luce che svela forme e linee creando geometrie inconsuete e affascinanti. “L’intento era quello di documentare la bellezza attraverso le forme geometriche – spiega l’autore – scovare affinità perimetrali e rendere ...

Advertising

WittyTV : Un cantante fenomenale, un artista a tutto tondo e una persona dalla simpatia travolgente… Abbiamo incontrato per v… - IlContiAndrea : #Coldplay “Abbiamo incontrato i Maneskin che amiamo tantissimo. L'idea iniziale era di fare un tributo ai Maneskin,… - SIAita_ : RT @HUMANFdn: ?? Con la nostra presidente @GioMelandri, il segretario generale @FrancSpano77, il COO @nicolacabria e il nostro @filippo_mont… - tirodisasso : @Rowe_LoL Sì esatto nessun rimpianto e so di aver tutelato al massimo le persone che ho incontrato rispettando le m… - HUMANFdn : ?? Con la nostra presidente @GioMelandri, il segretario generale @FrancSpano77, il COO @nicolacabria e il nostro… -

Ultime Notizie dalla rete : Abbiamo incontrato

Regione Abruzzo

... ricordo benissimo le fasi di quella vicenda anche se non vivendo in Piemontevissuto ciò ... prosegue Bruno D'Alfonso che dopo averper caso, alcuni anni fa, leggendo un articolo sul ..."La Regione ha giài sindacati nei giorni scorsi - prosegue l'assessore - mettendo sul ... "Nella proposta chepresentato - conclude l'assessore alla Salute - rimarchiamo la nostra ...Danilo Petrucci ha detto addio alla MotoGp al termine della stagione da poco conclusa. Il pilota azzurro a gennaio tenterà l’avventura in Dakar: “Ho sempre cercato di essere me stesso e non qualcos’al ...ekuonews.it è una testata giornalistica online, registrata alla sezione stampa del tribunale di Teramo del 21/09/2018 al n. 690 e al ROC n.32341 del 30.11.18 Direttore Responsabile: Daniela Facciolini ...