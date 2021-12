A Verona una vittoria pesantissima, soprattutto dopo il pareggio del Milan (Di lunedì 13 dicembre 2021) Chi pensava a un possibile contraccolpo post uscita dalla Champions si è sbagliato di grosso. Con una prova un po’ meno brillante del consueto, ma molto cinica e di sostanza, l’Atalanta passa a Verona superando 2 a 1 un buon Hellas. Mister Gasperini in partenza decide per una formazione con diversi nuovi innesti dopo le fatiche di giovedi. La compagine nerazzurra soffre soprattutto nel primo tempo le offensive gialloblu, con i giocatori di Tudor sempre in anticipo e con il solito Cholito pericolosissimo. E alla prima vera occasione Musso, ancora una volta indeciso nell’uscire, è stato punito dal 99 di Tudor lesto a infilarlo. La Dea però reagisce praticamente subito ed è Miranchuk (ottima la sua prova) a riequilibrare le sorti del match con una splendida rete. Nella ripresa il mister atalantino decide di mandare in campo le prime ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Chi pensava a un possibile contraccolpo post uscita dalla Champions si è sbagliato di grosso. Con una prova un po’ meno brillante del consueto, ma molto cinica e di sostanza, l’Atalanta passa asuperando 2 a 1 un buon Hellas. Mister Gasperini in partenza decide per una formazione con diversi nuovi innestile fatiche di giovedi. La compagine nerazzurra soffrenel primo tempo le offensive gialloblu, con i giocatori di Tudor sempre in anticipo e con il solito Cholito pericolosissimo. E alla prima vera occasione Musso, ancora una volta indeciso nell’uscire, è stato punito dal 99 di Tudor lesto a infilarlo. La Dea però reagisce praticamente subito ed è Miranchuk (ottima la sua prova) a riequilibrare le sorti del match con una splendida rete. Nella ripresa il mister atalantino decide di mandare in campo le prime ...

Advertising

pisto_gol : Spezia, Salernitana Inter e Verona hanno vinto a Venezia e segnato più di un gol. Forse presentare la gara come una… - reportrai3 : Marco Giusti negli ultimi 20 anni ha lavorato giorno e notte per convincere i suoi capi all’Agsm, la multiutility d… - noomeuteente : 'Se un vaccino conferisce una protezione individuale ma NON impedisce la diffusione dell'agente infettante, la manc… - forza_lotta : 11 richieste di consegna di documentazione, anche informatica, nei confronti di altrettanti club di calcio: Juventu… - corriereveneto : #verona Una bambina di Bergamo l’aveva inserita in un palloncino: «Amo i lamponi e vorrei una cucina in legno». L’h… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona una Calcio: la serie A si tinge di nerazzurro ... in rimonta, un campo difficile come quello del Verona. Tra un mese il calendario propone lo ... Stessa quota per il Napoli di Spalletti che attraversa una mini crisi dopo aver dominato la prima parte di ...

Ora tutti vogliono rifare Shakespeare Ma la commedia musicale a sua volta aveva rifatto 'Romeo e Giulietta', spostandoli dalla Verona del ... e condendola con una quantità di musica e balli. Sullo sfondo della 68esima e 110sima strada, ...

A Verona una vittoria pesantissima, soprattutto dopo il pareggio del Milan BergamoNews Pessina: “Ripartiamo dal successo di Verona” Il centrocampista ha raccontato via Instagram le sue emozioni dopo la sfida del Bentegodi Quella di ieri è stata una gara molto importante per l’Atalanta che al termine di una partita intensa e ricca ...

Contributo del Comune a chi non riesce più a pagare l’affitto di casa. Un sostegno diretto per il pagamento dell’affitto a chi è rimasto senza lavoro. E’ il Fondo inquilini morosi incolpevoli, per il quale il Comune di Verona ha ricevuto un nuovo finanziamento di 290 mil ...

... in rimonta, un campo difficile come quello del. Tra un mese il calendario propone lo ... Stessa quota per il Napoli di Spalletti che attraversamini crisi dopo aver dominato la prima parte di ...Ma la commedia musicale a sua volta aveva rifatto 'Romeo e Giulietta', spostandoli dalladel ... e condendola conquantità di musica e balli. Sullo sfondo della 68esima e 110sima strada, ...Il centrocampista ha raccontato via Instagram le sue emozioni dopo la sfida del Bentegodi Quella di ieri è stata una gara molto importante per l’Atalanta che al termine di una partita intensa e ricca ...Un sostegno diretto per il pagamento dell’affitto a chi è rimasto senza lavoro. E’ il Fondo inquilini morosi incolpevoli, per il quale il Comune di Verona ha ricevuto un nuovo finanziamento di 290 mil ...