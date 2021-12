A Roma è stato riaperto il “Ponte di ferro”, dopo 70 giorni dall’incendio che ne aveva causato il crollo parziale (Di lunedì 13 dicembre 2021) Domenica, dopo 70 giorni dall’incendio che ne aveva causato il crollo parziale, a Roma è stato riaperto il Ponte dell’Industria, più noto come “Ponte di ferro”. Il Ponte è un importante collegamento tra i quartieri Ostiense e Marconi, nel centro di Leggi su ilpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) Domenica,70che neil, aildell’Industria, più noto come “di”. Ilè un importante collegamento tra i quartieri Ostiense e Marconi, nel centro di

Advertising

NetflixIT : Abbiamo chiesto a @zerocalcare di disegnare sulla mappa di Roma i luoghi di Strappare lungo i bordi. Guarda il vide… - rtl1025 : ??????? Il trapper #TonyEffe è stato condannato a consegnare i pasti alla #Caritas per sei mesi, 4 ore a settimana. A… - gualtierieurope : #Roma aderisce al Patto delle citta libere che hanno lanciato i sindaci di Varsavia, Praga, Bratislava, Budapest, e… - Petartrzz : RT @spighissimo: La storia del migrante Abdel Latif...'detenuto' in un centro per i rimpatri a Roma. 'Trasferito' in ospedale per presunti… - svirgola2 : RT @spighissimo: La storia del migrante Abdel Latif...'detenuto' in un centro per i rimpatri a Roma. 'Trasferito' in ospedale per presunti… -