A Ravanusa trovati quattro corpi. Si cercano ancora due persone. Magistrati al lavoro sulle cause (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sarebbe stato un labrador di sei anni, che fa parte dell'Unità cinofila dei vigili del fuoco di Palermo, a ritrovare stamani i corpi di altri quattro dispersi nella tragedia di Ravanusa. Dopo una ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sarebbe stato un labrador di sei anni, che fa parte dell'Unità cinofila dei vigili del fuoco di Palermo, a ritrovare stamani idi altridispersi nella tragedia di. Dopo una ...

Advertising

VittorioSgarbi : Com’è possibile che nel 2021, in tempi in cui la tecnologia governa la nostra vita quotidiana anche nelle cose più… - ilpost : Sono stati trovati altri quattro morti tra le macerie dei palazzi crollati a Ravanusa, in Sicilia - MauroLcc1955 : RT @VittorioSgarbi: Com’è possibile che nel 2021, in tempi in cui la tecnologia governa la nostra vita quotidiana anche nelle cose più bana… - Piergiulio58 : Sono stati trovati altri quattro morti tra le macerie dei palazzi crollati a Ravanusa, in Sicilia - Il Post - Loredanataberl1 : RT @VittorioSgarbi: Com’è possibile che nel 2021, in tempi in cui la tecnologia governa la nostra vita quotidiana anche nelle cose più bana… -