A Ravanusa si scava sotto le macerie, trovato corpo della donna incinta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono andate avanti tutta la notte le ricerche da parte dei Vigili del fuoco dei dispersi intrappolati sotto le macerie delle palazzine esplose per una fuga di gas metano nel centro storico di Ravanusa, in provincia di Agrigento. Ai tre cadaveri estratti nelle ore successive al crollo (due donne e un uomo), la notte scorsa si è aggiunta l'individuazione di altri quattro corpi sotto le macerie della palazzina diquattro piani venuta giù. Tra di loro anche il corpo di Selene Pagliarello, una donna incinta al nono mese di gravidanza.

