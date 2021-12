53 tiri, zero gol. Sono i numeri i principali critici di Insigne (che qui sembra intoccabile) (Di lunedì 13 dicembre 2021) Caro Napolista, ieri mi Sono imbattuto in un pezzo del direttore dal titolo “Tranne rari sprazzi, è tornato l’Insigne irritante”. Che coraggio, ho pensato. Ebbene sì. La prima associazione che ho fatto è con questa forza d’animo. Coraggio. Perché serve questo, oggi, per esporsi ad una critica nei confronti di Lorenzo Insigne. Incredibile, vero? Avere coraggio nel muovere una critica ad un calciatore! Ma dove siamo arrivati? Diego Armando Maradona, nelle sue domeniche negative, fu criticato dalla stampa. Perché anche il miglior calciatore di tutti i tempi poteva – e doveva – essere sottoposto a critiche. Diego Armando Maradona, capite? Se siete più giovani, c’è sempre Leo Messi. Criticato in patria perché non è riuscito (ancora) a trascinare la sua Argentina sul tetto del mondo. Gli dicono che non ha carattere per trascinare da solo una ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 dicembre 2021) Caro Napolista, ieri miimbattuto in un pezzo del direttore dal titolo “Tranne rari sprazzi, è tornato l’irritante”. Che coraggio, ho pensato. Ebbene sì. La prima associazione che ho fatto è con questa forza d’animo. Coraggio. Perché serve questo, oggi, per esporsi ad una critica nei confronti di Lorenzo. Incredibile, vero? Avere coraggio nel muovere una critica ad un calciatore! Ma dove siamo arrivati? Diego Armando Maradona, nelle sue domeniche negative, fu criticato dalla stampa. Perché anche il miglior calciatore di tutti i tempi poteva – e doveva – essere sottoposto a critiche. Diego Armando Maradona, capite? Se siete più giovani, c’è sempre Leo Messi. Criticato in patria perché non è riuscito (ancora) a trascinare la sua Argentina sul tetto del mondo. Gli dicono che non ha carattere per trascinare da solo una ...

Advertising

napolista : 53 tiri, zero gol. Sono i numeri i principali critici di Insigne (che qui sembra intoccabile) Veniva criticato per… - 0x01011001 : @danielelau_ tranquilli, fino a gennaio regaliamo punti a tutti e zero tiri in porta. venghino venghino signori. - sscalcionapoli1 : Insigne, zero gol su azione ma quarto per tiri totali: la statistica che ‘condanna’ il capitano - Salvato95551627 : RT @malikapollo: #NapoliEmpoli - Il Napoli fa 26 tiri e zero gol #InterCagliari - l'Inter fa 24 tiri e 4 gol. E' questo che manca al Napo… - _sandrah_93 : @Anemos71591954 @iceandsteel_71 @ValentinaBoop @SettimoAtomo Una persona che ha interesse a vaccinarsi secondo te v… -