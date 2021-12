50 Cent sbeffeggia Madonna per le foto sexy | lei replica | “Sei falso e geloso”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Niente spirito natalizio per 50, che hanno servito ai loro follower un ghiotto dissing social. Tutto è iniziato quando il rapper ha commentato in modo poco lusinghiero gli scattidella collega, ponendo l’aco sulla sua età. 50ha poi rimosso il post e si è scusato, ma ormai la frittata era fatta. A stretto giro è infatti arrivata ladi Madge: “Seidi non essere bello come me”. 50umilia: “Fa la vergine a 63 anni” – Leosè dipubblicate qualche tempo fa, oltre ad essere censurate da Instagram per colpa di un capezzolo, hanno sollevato un gran polverone sui social e diviso gli utenti. Alcuni hanno infatti ...

