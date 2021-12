“5 regioni a rischio giallo a Capodanno”. Covid, peggiora la situazione in Italia: “Altre due già dal 20 dicembre” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Covid, sale il numero dei ricoveri e dei decessi e per alcune regioni il rischio della zona gialla è vicino. Per alcune regioni Italiane la zona gialla è diventata una certezza, per Altre si prospetta la stessa possibilità. Dopo la Provincia di Bolzano, il Friuli e la Calabria, Altre due regioni potrebbero seguirle, già da lunedì prossimo, il 20 dicembre. La risalita è lenta, ma esiste. Un incremento dei ricoveri (+19%) e dei decessi (+22%), potrebbero condurre inevitabilmente all’entrata in zona gialla di Altre regioni Italiane. Da un articolo reso noto su La Repubblica, i dati tornano a chiarire la situazione pandemica che interessa tutto il territorio nazionale. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021), sale il numero dei ricoveri e dei decessi e per alcuneildella zona gialla è vicino. Per alcunene la zona gialla è diventata una certezza, persi prospetta la stessa possibilità. Dopo la Provincia di Bolzano, il Friuli e la Calabria,duepotrebbero seguirle, già da lunedì prossimo, il 20. La risalita è lenta, ma esiste. Un incremento dei ricoveri (+19%) e dei decessi (+22%), potrebbero condurre inevitabilmente all’entrata in zona gialla dine. Da un articolo reso noto su La Repubblica, i dati tornano a chiarire lapandemica che interessa tutto il territorio nazionale. ...

