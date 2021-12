"250 morti al giorno, l'unica alternativa è il lockdown". Ci vogliono rinchiudere ancora: allarme rosso, ecco la data (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una spruzzata di terrore sul Natale arriva da Fabrizio Pregliasco che, ospite ad Agorà su Rai 3, si spende in proiezioni da incubo sull'andamento della pandemia. Secondo il direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano, infatti, "siamo in una fase crescente" di contagi, e fin qui è pacifico. Dunque aggiunge che "dobbiamo considerare che ogni contatto interumano, favorito dalle aperture che ci sono state, ha una piccola probabilità" di far circolare il virus. E ancora, torna ad evocare il lockdown come unica alternativa al vaccino, pur sottolineando che "è stato efficace contro il virus ma con disastrose conseguenze", sotto gli occhi di tutti. Dunque, un nuovo appello a immunizzarsi: "Evitiamo l'80 per cento delle infezioni nell'immediatezza della seconda dose, a distanza di sei mesi alla seconda dose siamo al ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una spruzzata di terrore sul Natale arriva da Fabrizio Pregliasco che, ospite ad Agorà su Rai 3, si spende in proiezioni da incubo sull'andamento della pandemia. Secondo il direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano, infatti, "siamo in una fase crescente" di contagi, e fin qui è pacifico. Dunque aggiunge che "dobbiamo considerare che ogni contatto interumano, favorito dalle aperture che ci sono state, ha una piccola probabilità" di far circolare il virus. E, torna ad evocare ilcomeal vaccino, pur sottolineando che "è stato efficace contro il virus ma con disastrose conseguenze", sotto gli occhi di tutti. Dunque, un nuovo appello a immunizzarsi: "Evitiamo l'80 per cento delle infezioni nell'immediatezza della seconda dose, a distanza di sei mesi alla seconda dose siamo al ...

