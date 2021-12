15esima giornata Bundesliga 2021/22: il riassunto (Di lunedì 13 dicembre 2021) La 15esima giornata Bundesliga 2021/2022, apertasi con il colpo esterno dell’Augsburg a Colonia(1-2), registra la fuga del Bayern Monaco che, vincendo in rimonta sul campo del Mainz(1-2), si portano a +6 sul Dortmund fermato dalBochum(1-1). Nelle altre sfide, esordio vincente del neo tecnico del Lipsia che travolge il M’Glabach per 4-1. Successi anche per lo Stoccarda, 2-0 al Wolfsburg,Hertha Berlino, 2-0 all’Arminia Bielefeld, e Hoffenheim, che passa a Friburgo (1-2). Nei posticipi, prima vittoria del fanalino di coda Greuther Furth contro l’Union Berlino, mentre l’Eintracht travolge il Leverkusen per 5-2. 15esima giornata Bundesliga 2021/22: i risultati Colonia-Augsburg 1-2 Mainz-Bayern Monaco 1-2 Lipsia-Borussia M’Glabach ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 13 dicembre 2021) La/2022, apertasi con il colpo esterno dell’Augsburg a Colonia(1-2), registra la fuga del Bayern Monaco che, vincendo in rimonta sul campo del Mainz(1-2), si portano a +6 sul Dortmund fermato dalBochum(1-1). Nelle altre sfide, esordio vincente del neo tecnico del Lipsia che travolge il M’Glabach per 4-1. Successi anche per lo Stoccarda, 2-0 al Wolfsburg,Hertha Berlino, 2-0 all’Arminia Bielefeld, e Hoffenheim, che passa a Friburgo (1-2). Nei posticipi, prima vittoria del fanalino di coda Greuther Furth contro l’Union Berlino, mentre l’Eintracht travolge il Leverkusen per 5-2./22: i risultati Colonia-Augsburg 1-2 Mainz-Bayern Monaco 1-2 Lipsia-Borussia M’Glabach ...

