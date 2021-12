14 dicembre 1911 – Nasce Mario Pagotto (Di martedì 14 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Paride Tumburus, Franco Janich, Ezio Pascutti: i friulani dell’ultimo Bologna campione d’Italia. Un loro grande corregionale è stato Mario Pagotto, che in rossoblù conquistò tre scudetti, il Torneo dell’Expo di Parigi nel 1937 e la Coppa Alta Italia 1946. Nato il 14 dicembre 1911, in Serie A collezionò 189 presenze (non consideriamo la stagione 1945-’46), tutte con la casacca petroniana. Terzino, in una classifica del Guerin Sportivo alla fine del 2015 Gianfranco Civolani lo piazzò al 63° posto tra i cento di sempre del club felsineo. Aveva dieci anni Pagotto, quando nacque il danese Hans Colberg, tre stagioni in Italia con la Lucchese (due nella massima serie) dal 1950 al ’53. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 14 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Paride Tumburus, Franco Janich, Ezio Pascutti: i friulani dell’ultimo Bologna campione d’Italia. Un loro grande corregionale è stato, che in rossoblù conquistò tre scudetti, il Torneo dell’Expo di Parigi nel 1937 e la Coppa Alta Italia 1946. Nato il 14, in Serie A collezionò 189 presenze (non consideriamo la stagione 1945-’46), tutte con la casacca petroniana. Terzino, in una classifica del Guerin Sportivo alla fine del 2015 Gianfranco Civolani lo piazzò al 63° posto tra i cento di sempre del club felsineo. Aveva dieci anni, quando nacque il danese Hans Colberg, tre stagioni in Italia con la Lucchese (due nella massima serie) dal 1950 al ’53. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Ultime Notizie dalla rete : dicembre 1911 Martedì 14 dicembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo Il 14 dicembre è il 348º giorno del calendario gregoriano. Mancano 17 giorni alla fine dell'anno. ...contro la Turchia 1902 - Posa del primo cavo telegrafico attraverso l'Oceano Pacifico 1911 - I ...

Sanita': gli avvenimenti di MERCOLEDI' 15 dicembre EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Torino: 'Vaccini e green pass, violazioni della liberta'?', seconda Tavola Rotonda del ciclo "Covid - 19: proviamo a vederci chiaro' della Fondazione Collegio Carlo ...

ACCADDE OGGI 14 DICEMBRE 1911: L'ESPLORATORE NORVEGESE ROALD AMUNDSEN CONQUISTA IL POLO SUD La mia città NEWS La conquista del Polo Sud La spedizione guidata dall’esploratore norvegese Roald Amundsen il 14 dicembre 1911 raggiunge per la prima volta il Polo Sud, battendo sul tempo gli avversari inglesi guidati da Robert Falcon Scott. F ...

ACCADDE OGGI 14 DICEMBRE 1911: L’ESPLORATORE NORVEGESE ROALD AMUNDSEN CONQUISTA IL POLO SUD Roald Engelbregt Gravning Amundsen nasce il 16 luglio 1872 nel piccolo villaggio di Borge, nella Norvegia meridionale, in una famiglia di tradizione marinara. A 21 anni abbandona gli studi per seguire ...

