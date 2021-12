13 Dicembre 1931: nasce la mitica Zona Cesarini (Di lunedì 13 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM “Quando dai il nome ad un pezzetto di tempo qualcosa nella vita lo hai fatto” (Baricco) Se ne andava in giro per l’aristocratica Torino degli inizi anni ’30 vestito di tutto punto, con i capelli impomatati e con una scimmietta sulle spalle. Veniva da Senigallia, ma aveva un forte accento argentino. Un personaggio differente Renato, talmente diverso da essere stato un circense, in quella sua vita di strada partita dal lontano sud America, patria acquisita dopo appena nove mesi di vita e una traversata lunga e piena di speranze. La Juventus della famiglia Agnelli lo aveva accolto nel 1929, su segnalazione di un altro oriundo importante, quel Mumo Orsi che diventerà campione del mondo con l’Italia di Pozzo. Ingaggio consistente per Cesarini: quarantamila Lire più quattromila al mese. Roba da ricchi. E Renato accetterà di trasferirsi di buon grado ... Leggi su glieroidelcalcio (Di lunedì 13 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM “Quando dai il nome ad un pezzetto di tempo qualcosa nella vita lo hai fatto” (Baricco) Se ne andava in giro per l’aristocratica Torino degli inizi anni ’30 vestito di tutto punto, con i capelli impomatati e con una scimmietta sulle spalle. Veniva da Senigallia, ma aveva un forte accento argentino. Un personaggio differente Renato, talmente diverso da essere stato un circense, in quella sua vita di strada partita dal lontano sud America, patria acquisita dopo appena nove mesi di vita e una traversata lunga e piena di speranze. La Juventus della famiglia Agnelli lo aveva accolto nel 1929, su segnalazione di un altro oriundo importante, quel Mumo Orsi che diventerà campione del mondo con l’Italia di Pozzo. Ingaggio consistente per: quarantamila Lire più quattromila al mese. Roba da ricchi. E Renato accetterà di trasferirsi di buon grado ...

