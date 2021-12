12 vip che diventeranno mamme o papà per la prima volta o di nuovo nel 2022

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Nel 2021 abbiamo assistito a tante nascite molto attese, fra cui quella della piccola Vittoria Lucia Ferragni, secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez, o di Sylvester Apollo Bear, primo figlio della top model Emily Ratajkowski. Ma molte sono anche le cicogne in volo in questa fine dell’anno, che porteranno tanti bebè per Natale o nei primi mesi del. In attesa ci sono, ad esempio, Claudio Santamaria e Francesca Barra, che accoglieranno una bambina a febbraio dell’imminente anno in arrivo, dopo il dolore per l’aborto spontaneo subito nel 2019. Per Barra si tratta della quarta figlia, mentre per l’attore romano sarà ladaanche per Jennifer Lawrence, che pur se estremamente discreta non può più nascondere il pancione pronunciato. Top secret, però, ...