11esima giornata Basket Serie A 2021/22: il riassunto (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nell’11esima giornata Basket Serie A 2021/22, l’Olimpia Milano resta sempre a punteggio pieno superando Brescia76-62. Vince anche la Virtus Bologna che passa a Cremona 87-75 e si mantiene in scia dei meneghini. Nelle altre sfide, Sassari batte Venezia in rimonta 76-70, mentre Napoli e Trento stendono Varese(98-89) e Tortona(85-80) all’overtime. Stasera il posticipo Fortitudo Bologna-Trieste. 11esima giornata Basket Serie A 2021/22: i risultati UNIVERSO TREVISO- PESARO 63-73 VARESE NAPOLI 89-98 OLIMPIA MILANO-BRESCIA 76-62 TRENTO-DERTHONA 85-90 REGGIANA-BRINDISI 72-56 CREMONA-VIRTUS BOLOGNA 75-87 VENEZIA-DINAMO SASSARI 70-76 La classifica OLIMPIA MILANO pt.22 VIRTUS BOLOGNA pt. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nell’/22, l’Olimpia Milano resta sempre a punteggio pieno superando Brescia76-62. Vince anche la Virtus Bologna che passa a Cremona 87-75 e si mantiene in scia dei meneghini. Nelle altre sfide, Sassari batte Venezia in rimonta 76-70, mentre Napoli e Trento stendono Varese(98-89) e Tortona(85-80) all’overtime. Stasera il posticipo Fortitudo Bologna-Trieste./22: i risultati UNIVERSO TREVISO- PESARO 63-73 VARESE NAPOLI 89-98 OLIMPIA MILANO-BRESCIA 76-62 TRENTO-DERTHONA 85-90 REGGIANA-BRINDISI 72-56 CREMONA-VIRTUS BOLOGNA 75-87 VENEZIA-DINAMO SASSARI 70-76 La classifica OLIMPIA MILANO pt.22 VIRTUS BOLOGNA pt. ...

Advertising

sportli26181512 : Serie A Femminile, le formazioni ufficiali di Juventus-Milan: Si riportano di seguito le formazioni ufficiali di Ju… - gcozzolino : RT @LegaBasketA: Comincia l’11esima giornata! ?? Palla a due ora al PalaVerde di Treviso: inizia @treviso_basket - @VLPesaro! ?? ??Eurosport 2… - treviso_basket : RT @LegaBasketA: Comincia l’11esima giornata! ?? Palla a due ora al PalaVerde di Treviso: inizia @treviso_basket - @VLPesaro! ?? ??Eurosport 2… - LegaBasketA : Comincia l’11esima giornata! ?? Palla a due ora al PalaVerde di Treviso: inizia @treviso_basket - @VLPesaro! ?? ??Euro… - zazoomblog : Volley Serie A1 femminile: occasione per Novara per accorciare su Conegliano e sfide importanti per il terzo posto… -