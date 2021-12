100 PRESENZE CON IL PORDENONE PER ROBERTO ZAMMARINI (Di lunedì 13 dicembre 2021) Con il Cosenza il centrocampista ROBERTO ZAMMARINI, neroverde a più riprese (la prima nel gennaio 2018), ha collezionato la 100esima presenza con il PORDENONE. 11 i gol realizzati e 5 gli assist, con un contributo sempre constante ed estramemente prezioso alla squadra. Grande Zamma: congratulazioni! Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Con il Cosenza il centrocampista, neroverde a più riprese (la prima nel gennaio 2018), ha collezionato la 100esima presenza con il. 11 i gol realizzati e 5 gli assist, con un contributo sempre constante ed estramemente prezioso alla squadra. Grande Zamma: congratulazioni! Powered by WPeMatico

Advertising

udine20 : 100 PRESENZE CON IL PORDENONE PER ROBERTO ZAMMARINI - - sscalcionapoli1 : Lozano, 100 presenze nel Napoli - MundoNapoli : SSC Napoli, Lozano raggiunge le 100 presenze in maglia azzurra - PepponeCuore89 : @sscnapoli @HirvingLozano70 100 presenze di cui 80 sono bestemmie Bravo cucky! - Persempre1926 : @sscnapoli @HirvingLozano70 100 presenze da adattato in una posizione non sua e purtroppo non è mai esploso… fatelo… -