Zucchero | «La Nazionale Italiana Cantanti? Si prendevano troppo sul serio Quanta competizione»

La Gazzetta dello Sport intervista Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero. Da piccolo, quando stava a Reggio Emilia, voleva fare il portiere e iniziò anche a giocare tra i pali. «Poi ho visto una chitarra… Da ragazzino avevo il mito di Lev Jascin, il portiere russo. Mi piaceva e dicevano che ero coraggioso. Poi mi appassionai anche di Boranga, di Ghezzi e Pizzaballa». Zucchero è molto amico di Roberto Baggio. Ne parla. «Eh sì, siamo cari amici. A parte quella volta che mi fece svegliare alle quattro del mattino per andare a caccia… Non prendemmo nulla. Abbiamo organizzato delle belle partite da me, a Pontremoli, con tanti personaggi ed ex calciatori. Qualche volta venne anche Paolo Rossi e poi Gigi Buffon. Io decretai l'abolizione del fuorigioco. Roberto era in squadra con me e aveva il divieto di segnare. Ma provava a farmeli fare, mi urlava "Vai tigre".

