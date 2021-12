Zielinski sostituito, non riesce a respirare. Al suo posto Insigne (Di domenica 12 dicembre 2021) Sostituzione precoce nel Napoli dopo 22 minuti. Piotr Zielinski si avvicina alla panchina azzurra – dove c’è Domenichini e non Spalletti – e lamenta problemi respirazione. Porta le mani al petto, dice di avere difficoltà a respirare. deve uscire. Spalletti, dalla tribuna, dal gabbiotto sulla tribuna, ordina il cambio: Insigne per Zielinski con Elmas dirottato in mediana con Demme. Il risultato tra Napoli ed Empoli è ancora sullo 0-0. Il Napoli ha colpito la parte superiore della traversa con Elmas ma l’Empoli sta tenendo molto bene il campo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 dicembre 2021) Sostituzione precoce nel Napoli dopo 22 minuti. Piotrsi avvicina alla panchina azzurra – dove c’è Domenichini e non Spalletti – e lamenta problemi respirazione. Porta le mani al petto, dice di avere difficoltà a. deve uscire. Spalletti, dalla tribuna, dal gabbiotto sulla tribuna, ordina il cambio:percon Elmas dirottato in mediana con Demme. Il risultato tra Napoli ed Empoli è ancora sullo 0-0. Il Napoli ha colpito la parte superiore della traversa con Elmas ma l’Empoli sta tenendo molto bene il campo. L'articolo ilNapolista.

