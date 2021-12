Zielinski costretto a lasciare il campo dopo venti minuti | ecco perché!

(Di domenica 12 dicembre 2021) Paura per Piotr. Durante la gara contro l’Empoli, il centrocampista polacco ha lasciato ilper problemi respiratori., Napoli, ProblemiCome riporta SportFace, il numero 20 azzurro si toccava il petto ed è corso negli spogliatoi senza riuscire a resistere. Verranno fatti tutti gli accertamenti del caso, con la speranza che non sia nulla di grave.

Advertising

GoalItalia : Problemi respiratori: Zielinski costretto subito al cambio ? #NapoliEmpoli - Fantacalcio : #NapoliEmpoli, difficoltà respiratorie per #Zielinski, costretto a lasciare il campo ?? L'ACCADUTO ?… - sportface2016 : #NapoliEmpoli, problemi respiratori per #Zielinski: costretto a uscire preoccupato, dentro Insigne - Karm3nB : RT @GoalItalia: Problemi respiratori: Zielinski costretto subito al cambio ? #NapoliEmpoli - Stefania_1972 : RT @GoalItalia: Problemi respiratori: Zielinski costretto subito al cambio ? #NapoliEmpoli -

Ultime Notizie dalla rete : Zielinski costretto

... già alle prese con una lunga lista di calciatori indisponibili, che perde anche Piotral ... con 6 gol realizzati in 21 apparizioni tra campionato ed Europa League, è statoa ...Intorno al ventitreesimo del primo tempo Piotrè statoal cambio per problemi respiratori. Non riusciva a respirare ed ha subito chiesto la sostituzione a Domenichini che ha inserito Lorenzo Insigne. Comments commentsLe condizioni del centrocampista preoccupano l’ambiente azzurro. Ha chiesto il cambio dopo soli 20 minuti durante il match contro l’Empoli ...Il Napoli ha perso il primato dopo la sconfitta contro l'Atalanta ma non ha perso la voglia di lottare. Resta l'emergenza infortuni per Spalletti costretto a vincere per agganciare il Milan ...