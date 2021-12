Youpol | la App della Polizia per segnalare violenze domestiche | spaccio e bullismo

Leggi su analisideirischinformatici

(Di domenica 12 dicembre 2021), l’app realizzata dalladi Stato perepisodi di, viene estesa anche ai reati di violenza che si consumano tra le mura. L’estensione dell’applicazione a questo tipo di reati è un ulteriore passo in avanti per contenere alcuni fenomeni che, in questo periodo di emergenza per il Coronavirus nel quale siamo costretti alla forzata permanenza in casa, potrebbero avere un incremento. L’app è caratterizzata dalla possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi ed immagini agli operatoridi Stato; le segnalazioni sono automaticamente georeferenziate, ma è possibile per l’utente modificare il luogo dove sono avvenuti i fatti. È inoltre possibile dall’app chiamare direttamente il NUE e ...